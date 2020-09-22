اعتقال رجلين في واقعة اغتصاب طفلة في التاسعة بريف فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس- (بي بي سي):

اعتقل اثنان للاشتباه في صلتهما بجريمتي اختطاف واغتصاب طفلة في التاسعة من عمرها في ريف فرنسا.

وقالت الشرطة إن الرجلين كانا يقودان سيارة مسروقة لدى اعتقالهما في قرية "سومور" مساء يوم الاثنين.

ويشتبه أن أحد الرجلين اغتصب طفلة وامرأة تبلغ من العمر 73، بحسب ما جاء في وسائل الإعلام المحلية. وتقوم الشرطة المحلية حالياً بإجراء اختبارات الحمض النووي الـ "دي أن إيه".

وكانت الطفلة قد اختطفت على أيدي مشتبه به يقود سيارة ستروين بينما كانت في طريقها لشراء الخبز في قرية "فيلييه" يوم الأحد.

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ووفقاً لوسائل إعلام محلية، فإن الاختطاف دفع إلى إجراء عملية بحث واسعة بمشاركة من قوات عسكرية والشرطة المحلية التي تم حشدها من مدينة "بواتييه" المجاورة، بالإضافة إلى طائرة مروحية مخصصة لعمليات البحث.

وقد تم العثور على البنت بعد وقت قصير من اختفائها ونقلت إلى مستشفى جامعة بواتييه، حيث لا تزال تخضع للرعاية الطبية هناك.

أما عملية الاغتصاب الأخرى، للمرأة التي تبلغ من العمر 73 عاماً، فقد ارتكبت كما يعتقد يوم الجمعة.

في حديثه للصحفيين، أشار عمدة قرية "فيلييه" في وقت سابق إلى أن المتهم "رجل من خارج" القرية.

لكن المسؤولين لم ينشروا أي معلومات حول المتهمين.