ضبط 2 طن سكر مدعم و400 عبوة زيت تمويني قبل بيعها بالسوق السوداء بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، بدال تمويني؛ لتجميعه سكر تموين مدعم، ومحاولة بيعه في السوق السوداء بمركز بنها، حيث ضبط بحوزته 2 طن سكر مدعم، و400 عبوة زيت تمويني، وجرى التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير الأمن اللواء فخر العربي إخطارًا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث تموين بالقليوبية، بضبط تاجر بحوزته 2 طن سكر مخصص للصرف على بطاقات التموين، كما جرى ضبط 400 عبوة زيت مدعم، وتبين أنه يقوم بتجميع المضبوطات لبيعها في السوق السوداء.

كما جرى ضبط بقال تموينيي، في منطقة أبو الغيط دائرة مركز القناطر الخيرية، لتجميعه كميات من السلع التموينية المدعمة، حيث جرى ضبط 1500 كيلو جرام سكر، و204 زجاجة زيت، و600 كيلو جرام أرز، و225 كيلو معكرونة بحوزته، وجرى تحرير المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق. ​