مسؤولو تعليم وصحة شمال سيناء يناقشون استعدادات العام الدراسي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم:

عقد مسؤولو الصحة والتعليم في شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس، استعدادًا للعام الدراسي الجديد بشمال سيناء، والتنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والصحة؛ لوضع خطة وقائية مشتركة للحد من انتشار الأمراض المعدية وجائحة كورونا الفيروس المستجد.

حضر الاجتماع بتكليف من وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء كل من الدكتور محمد فايز وكيل مديرية الصحة، والدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائي، والدكتور حاسم حمدي مدير عام التثقيف والإعلام، ومراقبو الصحة ومديرو الرعاية الصحية بالمديرية.

وأكد وكيل الصحة على استعداد مديرية الصحة الكامل للعام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى تفعيل خطة وزارة الصحة للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية.

وأشار مدير عام الطب الوقائي إلى أهم النقاط التي جاءت باجتماع اليوم في عدد من الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، ومن بينها: الاكتشاف المبكر من خلال وجود فريق للتحكم والسيطرة بكل مدرسة يضم ناظر المدرسة والأخصائي الاجتماعي والزائرة الصحية، وأهمية ارتداء الماسك،

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وعلى ضرورة توفير تهوية جيدة بالفصول، فضلاً عن الاهتمام بغسل الأيدي بالماء والصابون المستمر، واستخدام المناديل الورقية وتنظيف الأسطح.

وأضاف أن أي طالب لديه ارتفاع في درجة الحرارة لابد أن يلزم منزله، لأنه من الممكن أن يكون مصابًا بالمرض، وعلى ضرورة وجود منظومة صحية تناظر الحالات المصابة، حتى يتم عزلها في نفس يوم ظهور الأعراض، وكذلك ضرورة الراحة التامة للطلاب المصابين بالمنزل لمدة أسبوعين تجنبًا لحدوث عدوى.

وأضافت مديرة الرعاية الصحية الدكتورة انتصار سري أن هناك كتاب دوري يشمل التعليمات والإجراءات الاحترازية بمديرية التربية والتعليم، يتم توزيعه على المدارس.

ولفتت إلى أن هذه التعليمات وبرنامج التثقيف الصحي على رابط الإدارة العامة للتربية البيئية والسكانية بالموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم. ​