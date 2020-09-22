مجلس السيادة السوداني: زيارة "الجبهة الثورية" للخرطوم تعكس تطور ملف السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم- (أ ش أ):

أكد عضو مجلس السيادة السوداني الدكتور صديق تاور، أن زيارة وفد "الجبهة الثورية"، إلى السودان جاءت للتعبير عن التطور الذي حدث في ملف السلام، وكيفية تحول السلام إلى واقع يعيشه الناس.

وقال تاور، لدى لقائه رؤساء لجان وفد مقدمة "الجبهة الثورية" الذي يزور الخرطوم برئاسة ياسر عرمان نائب رئيس "الحركة الشعبية – جناح مالك عقار"، إن الوفد جاء للعمل على تمكين الجبهة الثورية من أن تكون جزء فاعل لتحمل المسؤولية الكبيرة التي تنتظر السودان، مؤكدا أهمية ترصين صف الثورة وتقوية البناء الوطني واستكمال مهام الثورة.

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من جانبه، قال نائب رئيس "الحركة الشعبية" رئيس الوفد ياسر عرمان، إن اللقاء تناول ضرورة خلق كتلة انتقالية ذات قاعدة اجتماعية عريضة لاستكمال مهام الثورة والمرحلة الانتقالية، لأنها تحتاج لقوة اجتماعية من قوى الثورة والتغيير.

ودعا إلى أهمية البعد عن الخلافات في العمل السياسي التي لا تنتج سلاماً للشعب السوداني، مشيرا إلى أن اللقاء تناول كيفية إرسال رسالة قوية للمصالحة لجميع أهل السودان، خاصة في الشرق ومناطق النزاعات والعمل والمساهمة من أجل السلام والتنمية والاستقرار.

وأضاف ياسر عرمان أن يجب إرساء ثقافة جديدة باتفاقية السلام لإنجاح الفترة الانتقالية بالسودان.