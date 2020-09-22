بريطانيا: فرض إجراءات تقييدية جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، عن فرض إجراءات تقييدية جديدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

قال رئيس الوزراء البريطاني إن بلاده وصلت إلى نقطة تحول خطيرة بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا.

فرضت الحكومة البريطانية على جميع الحانات والمطاعم في إنجلترا أن تبكر موعد إغلاق أبوابها ليكون العاشرة مساء بداية من الخميس المقبل في مسعى لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وشهدت بريطانيا تناميا في معدلات الإصابة

بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة، ما دفع الحكومة البريطانية إلى رفع مستوى الإنذار المتصل بالفيروس.

وكان مستشار علمي للحكومة قد حذر من أن البلاد قد تشهد تسجيل نحو 50 ألف حالة بمعدل يومي بحلول منتصف الشهر القادم إن لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة.