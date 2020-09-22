انفجار عنيف في بلدة عين قانا جنوبي لبنان

هز انفجار عنيف مدينة عين قانا، جنوبي لبنان، اليوم الثلاثاء، سمع صداه في أغلب القرى المجاورة، مع أنباء عن وقوع إصابات، وفقًا لما نشرته وكالة سبوتنيك.

وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في لبنان، بسماع دوي انفجار قوي في بلدة عين قانا جنوبي لبنان، في إقليم التفاح، وغطت سحب الدخان سماء البلدة.

وبحسب المراسلة، لم تعرف أسباب الانفجار حتى الساعة، إلا أن وسائل إعلام محلية رجحت أن يكون سبب الانفجار ناجم عن احتراق محطة محروقات في المنطقة.

وتداول مواطنون لبنانيون مشاهد لصور تظهر حجم الانفجار الكبير الذي وقع في مدينة عين قانا الجنوبية، حيث أظهرت الصور نشوب حريق كبير في داخل البلدة وتصاعد الأدخنة.

ويظهر في الصور حالة استنفار داخل البلدة، إضافة إلى وجود أضرار مادية جسيمة جدا ووقوع إصابات.

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شارك حساب على "تويتر" مقطع فيديو، يظهر نشوب حريق كبير وتصاعد الأدخنة من بين المنازل في داخل المدينة الصغيرة.

ونشب حريق كبير في داخل منطقة مكتظة

بالأبنية، التي تبدو كمنطقة سكنية، حيث صور مواطنون مشاهد من منازلهم ومن الطرق للانفجار.

وبحسب موقع قناة "الجديد" اللبنانية، سمع المواطنون بحوالي الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، أصداء انفجار سمع في منطقتي النبطية واقليم التفاح، وتصاعد دخان كثيف من المنطقة المحيطة ببلدتي عين قانا وكفرفيلا، مع وقوع عدد من الإصابات.

ونقل الموقع عن مواطنين في بلدة عين قانا، انقطاع التيار الكهربائي بالتزامن مع حدوث الانفجار، وأن المعلومات الأولية تفيد بأن الانفجار "ليس ناجما عن انفجار محطة وقود ولا يمكن الجزم أنّ الانفجار ناجم عن استهداف أمني" في المنطقة، بحسب مراسل قناة "الجديد".