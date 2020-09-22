بحلول نوفمبر.. روسيا تنتج 5 - 6 ملايين جرعة من اللقاح ضد كورونا

أعلن مدير مركز غامالي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة بوزارة الصحة الروسية، ألكسندر غينتسبورغ، اليوم الثلاثاء، أنه بحلول شهر نوفمبر، من المقرر إنتاج 5-6 ملايين جرعة من اللقاح من فيروس كورونا المستجد، في غضون 9-12 شهرًا سيكون من الممكن تطعيم معظم سكان روسيا، وفقًا لما نشرته وكالة سبوتنيك.

وقال غينتسبورغ، خلال مائدة مستديرة عقدت في مبنى المجموعة الإعلامية "روسيا سيفودنيا": "فيروس كورونا المستجد في روسيا، وجهة نظر المهنيين"، المهمة التنظيمية الرئيسية في الوقت الحالي هي بالطبع توسيع نطاق الإنتاج، وتعمل المؤسسة الواقعة في معهد غامالي بالطبع

في ثلاث نوبات، ولكن لا يمكنها توفير الكميات الضرورية اللازمة لتلقيح الجزء الأكبر من سكان بلدنا".



وأضاف: "كما نفهم سيسمح هذا لسكاننا بالتطعيم في غضون 9-12 شهرًا من أجل تحقيق مستوى تطعيم يبلغ نحو 70-80%، مما سيسمح بوقف دورة هذا العامل الممرض على مستوى السكان".

وأوضح أنه الآن يجري نقل التقنيات إلى ثلاثة أو أربعة مواقع، وبحلول تشرين الثاني/نوفمبر من هذا العام، و"من المخطط إنتاج 5-6 ملايين جرعة من اللقاح".

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وسجلت وزارة الصحة الروسية أول

لقاح في العالم للوقاية من الفيروس "كوفيد-19"، تم تطويره في مركز غامالي وتم إنتاجه في المركز ذاته بالاشتراك مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي تحت اسم "سبوتنيك V".

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من "كوفيد 19"، تم تطويره على يد خبراء مركز غامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة وتم إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأعلن رئيس الصندوق، كيريل دميترييف، في وقت سابق، أن الصندوق تلقى طلبات من أكثر من 20 دولة من دول العالم لشراء مليار جرعة من اللقاح الوطني الصنع ضد "كوفيد 19". في الوقت نفسه، أشار إلى أن روسيا وافقت على إنتاج هذا اللقاح في خمس دول، والطاقات المتاحة تغطي الفرصة لإنتاج 500 مليون جرعة في السنة.