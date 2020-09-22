إيرباص: إصدار أول طائرة تُجارية عديمة الانبعاثات

أعلنت شركة صناعة الطائرات الأوروبية "إيرباص" عن مخططها المتعلق بإصدار أول طائرة تجارية عديمة الانبعاثات في العالم، وفقًا لسكاي نيوز.

وأوضحت الشركة إلى أن الطائرة الجديدة التي سيتم إصدارها و التي ستعمل بالوقود الهيدروجيني يمكن أن تدخل الخدمة بحلول العام 2035.

وتتميز الطائرة التي أطلقت عليها "إيرباص" اسم "زيرو" بثلاثة نماذج تتبنى جميعها "ديناميكيات هوائية" و التي تتيح السفر جوا بدون

إصدار أي انبعاثات.

ووصف الرئيس التنفيذي لـ"إيرباص" غيوم فوري الإعلان عن هذه الطائرة يعد "لحظة تاريخية في عالم الطيران التجاري مضيفا أن خطوة اعتماد الوقود الهيدروجيني من شأنه أن يساهم في حل أزمة التغير المناخي التي تهدد العالم .

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ووفقا لشركة "إيرباص" فإن "زيرو" ستكون قادرة على الطيران

بـ200 مسافر لمسافة تزيد على ألفي ميل وذلك بفضل دمجها لمحرك توربيني يعتمد على خلايا وقود الهيدروجين في توليد الطاقة الكهربائية.

هذا كله وسينتظر اعتماد "زيرو" للسفر جوا في المستقبل على توفير البنية التحتية للتزود بالوقود الهيدروجيني في المطارات.

والجدير بالذكر أن شركة "إيرباص" هي شركة صناعة الطائرات التابعة لشركة EADS و هي الشركة الأوروبية للصناعات الجوية و التي تقع بفرنسا وتعتبر ذات نشاط كبير في جميع أنحاء أوروبا حيث تستحوذ علي إنتاج ما يقرب من نصف طائرات العالم النفاثة.