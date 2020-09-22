أعلن رئيس قسم السياسة والاتصال في شركة "فيسبوك"، نيك كليغ، عن استعدادات الشركة لـ"الفوضى" التي قد تبدأ بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لما نشرته وكالة سبوتنيك.
قال كليغ في مقابلة مع صحيفة "الفاينانشيال تايمز" الأمريكية: "تعتزم الشركةاتخاذ إجراءات حاسمة واستثنائية تهدف إلى الحد من توزيع المحتوى على المنصة في حال حدوث "فوضى" واضطرابات في الولايات المتحدة بعد الانتخابات".
وأضاف قائلًا: "لدينا العديد من خيارات الطوارئ المتاحة إذا
وفي وقت سابق، تنبأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقوع مشاكل كبيرة من قبل الديمقراطيين خلال فترة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.
ويتصاعد التنافس في السباق للفوز بالرئاسة الأمريكية بين المرشح الديمقراطي جو بايدن والرئيس الأمريكي الحالي الجمهوري دونالد ترامب مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر فيسبوك يستعد للفوضى بعد الانتخابات الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.