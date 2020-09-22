فيسبوك يستعد للفوضى بعد الانتخابات الأمريكية

أعلن رئيس قسم السياسة والاتصال في شركة "فيسبوك"، نيك كليغ، عن استعدادات الشركة لـ"الفوضى" التي قد تبدأ بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لما نشرته وكالة سبوتنيك.

قال كليغ في مقابلة مع صحيفة "الفاينانشيال تايمز" الأمريكية: "تعتزم الشركة

اتخاذ إجراءات حاسمة واستثنائية تهدف إلى الحد من توزيع المحتوى على المنصة في حال حدوث "فوضى" واضطرابات في الولايات المتحدة بعد الانتخابات".

وأضاف قائلًا: "لدينا العديد من خيارات الطوارئ المتاحة إذا

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ساءت الأمور".

وفي وقت سابق، تنبأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقوع مشاكل كبيرة من قبل الديمقراطيين خلال فترة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

ويتصاعد التنافس في السباق للفوز بالرئاسة الأمريكية بين المرشح الديمقراطي جو بايدن والرئيس الأمريكي الحالي الجمهوري دونالد ترامب مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل.