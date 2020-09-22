كرواتيا تُسجل 144 إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في كرواتيا، اليوم الثلاثاء، 144 حالة إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الحالات إلى 15 ألفًا و136 إصابة و255 وفاة.



وذكرت وزارة الصحة، في بيان نقلته وكالة أنباء هينا الكرواتية على

موقعها الإلكتروني، أن إجمالي عدد الحالات النشطة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 1894 حالة، بينما يتلقى 278 مصابًا العلاج اللازم داخل المستشفيات، منهم 24 في وحدات العناية المركزة.وأشارت إلى أن 250 حالة جديدة تماثلت للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 12 ألفًا و987 حالة.. بينما لا يزال هناك 9822 شخصًا في العزل الذاتي.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.