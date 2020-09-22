سنغافورة تُسجل 21 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة السنغافورية، 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ليبلغ إجمالي الإصابات 57 ألفًا و627 حالة.
أوضحت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة (توداي أون لاين) السنغافورية، اليوم الثلاثاء، أن الإصابات الجديدة تضمنت حالة وافدة من الخارجخضعت لحجر صحي منزلي لدى وصولها سنغافورة، والبقية من العمال المهاجرين، بينما لم يتم تسجيل أي إصابات محلية.
وأشات إلى أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة لتظل حصيلة الوفياتالناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 27 حالة، في حين بلغ إجمالي المتعافين 57 ألفًا و241 حالة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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