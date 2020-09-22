مساع للاتفاق على صفقة بيع المقاتلة إف-35 للإمارات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ ساعتين

أفادت وكالة ”رويترز“، يوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة والإمارات، تأملان في التوصل إلى اتفاق مبدئي على صفقة بيع المقاتلة ”إف-35“ للإمارات، بحلول كانون الأول المقبل.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة على المفاوضات الجارية، أن ”الهدف، هو التوصل إلى اتفاق أولي قبل احتفال الإمارات بعيدها الوطني، في الثاني من كانون الأول“.

وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية ”تدرس كيفية صياغة الاتفاق، دون إثارة اعتراضات إسرائيلية“.

ويشترط القانون الأمريكي، أن مبيعات الأسلحة ”لأي دولة في الشرق الأوسط غير إسرائيل، يجب ألا تؤثر سلبًا على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل“.

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وإزاء ذلك قال مصدران إن واشنطن ”تدرس سبل إتاحة القدرة على اكتشاف الطائرات التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن لنظم الرادار الإسرائيلية“.

وشكلت مقاتلات ”إف-35“ الأمريكية التي تصنعها ”لوكهيد مارتن“ نقطة خلافية منذ الأيام الأولى التي أعقبت إعلان الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بنظيره الأمريكي مارك إسبر في واشنطن يوم الثلاثاء.

وكانت إلين لورد المسؤولة الأولى عن مشتريات السلاح في وزارة الدفاع الأمريكية قد قالت للصحفيين في آب/ أغسطس الماضي، إن الولايات المتحدة تهدف عموما لاستكمال اتفاق بيع الطائرات خلال 6 أشهر تقريبا.