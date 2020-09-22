كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر جونسون: وصلنا إلى نقطة تحول خطيرة بسبب زيادة الإصابات بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، إن بلاده ستبقي الجامعات والمدارس مفتوحة ولن تعود الآن إلى مرحلة الإغلاق الكامل.

وأضاف جونسون، في تصريحات صحفية نقلتها قناة سكاي نيوز عربية: "وصلنا إلى نقطة تحول خطيرة بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا وإذا لم نتصرف الآن فقد نشهد تسجيل مئات الوفيات يوميا بالفيروس".

وقد اتهم رئيس الوزراء بوريس جونسون، الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، بالتهديد بفرض "حصار" غذائي في إيرلندا الشمالية، يشكل خطرا على "السلام" و"الوحدة" في المملكة المتحدة.

وكتب جونسون في عدد السبت لصحيفة "ديلي تلغراف" أن موقف الاتحاد الأوروبي يبرر تقديم حكومته تشريعا جديدا لإعادة صياغة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو مشروع قانون يثير قلقا شديدا بين أعضاء البرلمان.

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وقد وصلت المحادثات بين لندن وبروكسل بشأن العلاقة التجارية المستقبلية بين الجانبين إلى طريق مسدود. وفي غياب اتفاق بحلول نهاية هذا العام، قال جونسون إن الاتحاد الأوروبي عازم على "تفسير متطرف" للقواعد الخاصة بإيرلندا الشمالية.

وتابع: "قيل لنا إن الاتحاد الأوروبي لن يفرض رسوما جمركية على البضائع التي تنتقل من بريطانيا العظمى إلى إيرلندا الشمالية فحسب، بل قد يوقف نقل المنتجات الغذائية من بريطانيا إلى إيرلندا الشمالية".

ويتركز الخلاف حول المواد الغذائية، على رفض الاتحاد الأوروبي منح بريطانيا وضع "دولة ثالثة" الذي يجعل الدول مستوفية المتطلبات الأساسية لتصدير موادها الغذائية إلى أوروبا.

وبموجب بروتوكول إيرلندا الشمالية، سيتعين على هذه المقاطعة البريطانية اتباع بعض قواعد الاتحاد الأوروبي بعد الفترة الانتقالية اللاحقة لبريكست من أجل ضمان عدم وجود حدود مادية وتجنب عودة التوتر في هذه المنطقة التي شهدت نزاعا دمويا استمر ثلاثة عقود.