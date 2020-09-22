كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "كيودو": رئيس الوزراء الياباني يجري محادثات هاتفية مع الرئيس الصيني يوم الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة أنباء كيودو، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا والرئيس الصيني شي جين بينغ يخططان لإجراء محادثات عبر الهاتف يوم الجمعة، وهي أول مناقشة بينهما منذ تولى سوجا منصب زعيم اليابان.

وقالت كيودو نقلا عن مصادر حكومية لم تحددها أن المحادثات تهدف إلى زيادة توسيع العلاقات بين البلدين. واضافت الوكالة إنه من المتوقع أيضًا أن يناقش الزعيمان زيارة الدولة التي يقوم بها شي إلى اليابان والتي تم تأجيلها في وقت سابق من هذا العام بسبب فيروس كورونا.

أصبح سوجا الأسبوع الماضي أول زعيم جديد لليابان منذ ما يقرب من ثماني سنوات ويتحدث عبر الهاتف مع قادة العالم بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وهو يواجه عملية توازن دقيقة في الحفاظ على علاقات اليابان مع الولايات المتحدة والصين على المسار الصحيح مع تصاعد التوترات بين البلدين.

اليابان والصين لديهما أيضًا توترات خاصة بهما بشأن القضايا القديمة بما في ذلك النزاع الإقليمي على الجزر في بحر الصين الشرقي.

