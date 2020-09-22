كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر جونسون يبدأ في إغلاق بريطانيا مرة أخرى مع انتشار كوفيد 19 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من الناس، اليوم الثلاثاء، العمل من المنزل حيثما أمكن، وسيحد من مواعيد فتح الحانات والمطاعم لمواجهة موجة فيروس كورونا الثانية سريعة الانتشار، بينما اتهمته المعارضة بفقدان السيطرة علي الوضع، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".

مع خضوع الملايين في جميع أنحاء المملكة المتحدة بالفعل لقيود COVID-19، سيشدد جونسون الإجراءات في إنجلترا بينما يتوقف عن الإغلاق الكامل مرة أخرى كما فرض في مارس، وفقًا لمكتبه ووزرائه.

وسيعقد جونسون اجتماعات طارئة مع الوزراء ويلقي كلمة أمام البرلمان الساعة 1130 بتوقيت جرينتش ثم يتحدث إلى الأمة الساعة 1900 بتوقيت جرينتش بعد أن حذر علماء حكوميون من أن معدل الوفيات سيرتفع دون اتخاذ إجراء عاجل.

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بعد أسابيع فقط من حث الناس على البدء في العودة إلى أماكن العمل، سينصحهم جونسون الآن بالبقاء في المنزل إذا استطاعوا، كما سيطلب أيضًا من جميع الحانات والبارات والمطاعم ومواقع الضيافة الأخرى في جميع أنحاء إنجلترا أن تبدأ في الإغلاق في الساعة 10 مساءً اعتبار من يوم الخميس.

قال مايكل جوف، وزير مكتب مجلس الوزراء، لشبكة سكاي نيوز، "سيكون هناك تحول في التركيز.. إذا كان من الممكن أن يعمل الناس من المنزل، فسنشجعهم على القيام بذلك." واوضح ان القيود الجديدة ستقتصر على قطاع الضيافة على خدمة المائدة فقط.

ولم يتضح ما إذا كانت الإجراءات ستكون كافية لمواجهة الموجة الثانية في بريطانيا، والتي حذر علماء حكوميون من أنها قد تصل إلى 50 ألف حالة جديدة يوميًا بحلول منتصف أكتوبر.

