كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إيران تسجل 3712 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، 3712 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ ساعة الماضية كأعلى حصيلة يومية بعدد الإصابات.

ووفقًا لوزارة الصحة الإيرانية، تم تسجيل 3712 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 429193، منهم 3922 مصابا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة، كما تم تسجيل 178 وفاة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 24656.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، في بيان لها، ارتفاع عدد المتعافين إلى 363737، وارتفاع عدد تحاليل كورونا حتى اليوم إلى 3.800.619

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وكشفت الصحة الإيرانية، أن 29إقليما (من أصل 31) لا تزال في وضع صحي خطير :

24 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي : طهران، أصفهان، قم، أذربيجان الشرقية، خراسان جنوبي، سمنان، قزوين، لرستان، أردبيل، خوزستان، كرمانشاه، جيلان، بوشهر، زنجان، إيلام، خراسان رضوي، مازندران، البرز، أذربيجان الغربية، مركزي، كرمان، خراسان شمالي، همدان، يزد.

ومنهم 5 أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وهي : تشهار محل وبختياري، كهكيلوية وبويرأحمد، هرمزغان، فارس، غلستان.