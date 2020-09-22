النيران تشتعل من جديد في غابة بوعنان

كثفت عناصر الوقاية المدنية، اليوم الثلاثاء، جهودها في تطوان، من أجل إخماد حريق، شب في غابة بوعنان.
وبحسب مصادر من عين المكان، فإن الحريق شب في ظروف غامضة، إذ لم يتم تحديد أسبابه، ولا حجم الخسائر المادية، التي خلفها إلى حدود هذه اللحظة.
وأضاف المصدر ذاته أن الحريق تسبب في هلع، وخوف للسكان، خصوصاً أنه لم تمر سوى أسابيع قليلة من اندلاع حريق مماثل في المنطقة نفسها.
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