حملة تسريبات تستهدف مغنيي الراب في المغرب وتنسف أعمالهم قبل إصدارها

تعرض فنانو الراب في المغرب، في الأيام الماضية، لحملة هجوم، استهدفت انتاجاتهم الجديدة، التي تسربت للعلن، قبل موعد إصدارها الرسمي.
وتسربت، في الأيام القليلة الماضية، أعمال عدد من مغنيي الراب، كانوا سيطلقونها ضمن ألبومات غنائية، يروجون لها، حاليا، ومن بين الأكثر تضررا الثنائي “الغراندي طوطو”، و”انكوني”.
وشهد موقع يوتوب نشر قنوات مجهولة لعمل مشترك بين “طوطو”، و”انكوني” يحمل اسم “علاء الدين”، وعمل آخر منفرد لـ”أنكوني” بعنوان “بيروري”، كما سبق أن تسرب عمل “طوطو”، المعنون بـ”هولا هولا”، وهو ما دفعه إلى إصدار الكليب الخاص به بعد ذلك بلحظات قبل موعده الرسمي.
وحول موضوع التسريبات، نشر طوطو، ليلة أمس الاثنين، منشورا على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي” أنستغرام”، استنكر فيه حملة التسريبات، وأكد أنها تضر بهم، وتنسف مجهوداتهم، وتدفع أصحاب الأغاني إلى إلغاء إصدارها نهائيا على قنواتهم.
وطلب طوطو من المسربين التفكير أكثر من مرة قبل تسريب أغنية ما، ما دامت مجهوداتهم الفنية من أجل الجمهور.
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