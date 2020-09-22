الإجراءات الاستثنائية تصل إلى جرادة.. إغلاق أحياء وفرض ورقة التنقل وتوقف أنشطة تجارية

بدأت السلطات الإقليمية لجرادة في اتخاذ العديد من الإجراءات الاستثنائية، ابتداء من اليوم الثلاثاء ولمدة أسبوع قابلة للتمديد، في ظل تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في عدد من أحيائها.

وأصدرت السلطات الإقليمية، بلاغا لها، أعلنت فيه عن اتخاذ سلسة من الإجراءات للتصدي للجائحة، لمدة أسبوع قابلة للتمديد، ابتداء من اليوم.

وتهم هذه الإجراءات فرض التوفر على رخصة استثنائية للتنقل من وإلى مدينة جرادة تسلم من طرف المصالح المختصة، ومنع التجمعات بمختلف الفضاءات العمومية، وإغلاق المحلات التجارية والمطاعم ومحلات المأكولات الخفيفة على الساعة العاشرة ليلا.

ويتعلق الأمر أيضا بإغلاق الحدائق العمومية وقاعات الألعاب والقاعات الرياضية وملاعب القرب، وتقليص الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي إلى 50 في المائة.

وأشار البلاغ أيضا إلى المراقبة الصارمة في ما يتعلق باحترام ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، مع زجر كل المخالفين للتدابير الاحترازية، وفقا للمقتضيات القانونية المعمول بها.

كما تقرر أيضا إغلاق جزء من الحي المجهز وجزء من حي أولاد سيدي علي، اللذين أصبحا يشكلان بؤرة لهذا الوباء، مع اتخاذ مجموعة من التدابير الاستثنائية المتمثلة في منع التنقل من وإلى الجزئين المعنيين بالإغلاق إلا لضرورات مهنية أو إنسانية أو صحية، وإغلاق المحلات التجارية والمطاعم ومحلات المأكولات بالحيين المذكورين على الساعة الثامنة ليلا، وإغلاق الحمامات وصالونات الحلاقة وقاعات الرياضة بالحيين المذكورين.