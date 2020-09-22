تركيا واليونان توافقان على بدء محادثات حول شرق المتوسط

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الرئاسة التركية الثلاثاء أن تركيا واليونان مستعدتان لبدء "محادثات استطلاعية" بشأن خلافاتهما في شرق البحر المتوسط. وخلال مؤتمر عبر الفيديو جمع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أكد المشاركون بحسب بيان الرئاسة التركية أن "تركيا واليونان مستعدتان لبدء محادثات استطلاعية" في ما يخصّ شرق المتوسط حيث يتنازع البلدان مناطق يرجح أنها غنية بالغاز الطبيعي.

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