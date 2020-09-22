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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل الشابة لطيفة الدهمشي العنزي بظروف غامضة في حائل بالسعودية والان مع التفاصيل
الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
تحقق شرطة منطقة حائل في السعودية بجريمة وفاة فتاة بظروف غامضة قبل أيام، بعد أن اتهمت والدتها أكثر من شخص بالتورط في خطف ابنتها واغتصابها، ومن ثم قتلها رغم كونها مريضة سرطان.
وذكرت شرطة المنطقة، في بيان صدر بعد ظهر اليوم الثلاثاء، أنها باشرت بلاغا عن وجود فتاة بالعقد الثاني من العمر، وعليها آثار دماء وإصابات، وهي في حالة إغماء داخل منزل شعبي، قبل أن يتضح أن الفتاة متوفاة والدلائل تشير إلى وجود شبهة جنائية.
وتابع البيان أن ”الشرطة ضبطت مواطنين سعوديين في العقد الثالث من العمر، يوم الأحد الماضي، بعد مباشرة البلاغ، حيث تعود ملكية المنزل الذي عُثر على الفتاة بداخله لأحدهما، ومن المقرر إحالتهما إلى النيابة العامة“.
ويقول مغردون سعوديون في تويتر: إن البيان كشف جزءا من تفاصيل مقتل الشابة لطيفة محمد الدهمشي العنزي، التي ظهرت والدتها قبل يومين في مقطع فيديو، لتطالب كبار قادة البلاد بالتدخل في جريمة خطف واغتصاب وقتل ابنتها، على حد وصفها.
وظهرت الأم في الفيديو الذي أثار تعاطفا واسعا، لتقول عن ابنتها الوحيدة لطيفة في الـ 19 من العمر، وتعاني من مرض السرطان وتتعالج في المستشفى التخصصي بالرياض، وقد تعرضت للاختطاف والاغتصاب من عدة أشخاص، فيما سمت أحدهم قائلةً إنه يدعى زياد الشمري
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