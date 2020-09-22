- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار عنيف في منزل تابع لحزب الله جنوب لبنان والان مع التفاصيل
الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
هز انفجار عنيف، اليوم الثلاثاء، 22/أيلول/2020، جنوب لبنان.
وقالت مصادر إعلامية إن الانفجار وقع في بلدة عين قانا قرب محطة للوقود وبالقرب من مدافن البلدة.
ولفتت المصادر إلى أن المعلومات الأولية تشير الى أن الانفجار وقع في منزل تابع لحزب الله وقد فرض الحزب طوقاً أمنياً في مكان الانفجار
كانت هذه تفاصيل خبر انفجار عنيف في منزل تابع لحزب الله جنوب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.