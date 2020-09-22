المتحدث المتحدث باسم حقوق الإنسان البلوشي لـ"اليمن العربي": إيران تمول قطر بمشروعات في أراضي البلوش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

سيد مصطفي

قال المتحدث باسم حقوق الإنسان البلوشي باللغة العربية، ملا مجيد، إن هناك مشاريع قطرية في بلوشستان وخاصة في ميناء تشاهبهار بالنسبة في بلوشستان أما على مستوى ايران فقطر دفعت المليارات لدعم الاقتصاد الإيراني وأعلنت عنها رسميا.



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وأكد مجيد ل"الخليج 365"، ان الأهداف واضحة وهي تمويل إيران ولكن بطرق غير مباشره مثلا الإعلان عن استثمارات قطرية في مجال الزراعة في إيران بمبلغ ١ مليار دولار مع العلم بأن إيران ليست بحاجة إلى دعم خارجي في مجال الزراعة لأن إيران لديها اكتفاء ذاتي في مجال الزراعة.

وأضافالمتحدث باسم حقوق الإنسان البلوشي باللغة العربية، انه تستطيع ان تقول بان قطر تدفع المليارات الي ايران عمولة مقابل الخدمات الايرانية لقطر في أزمة قطر مع الدول الخليجية