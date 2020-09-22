شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انفجار عنيف في منزل تابع لحزب الله جنوب لبنان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 متابعات_ السعودية نيوز هز انفجار عنيف، اليوم الثلاثاء، 22/أيلول/2020، جنوب لبنان.

Advertisements وقالت مصادر إعلامية إن الانفجار وقع في بلدة عين قانا قرب محطة للوقود وبالقرب من مدافن البلدة. ولفتت المصادر إلى أن المعلومات الأولية تشير الى أن الانفجار وقع في منزل تابع لحزب الله وقد فرض الحزب طوقاً أمنياً في مكان الانفجار

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