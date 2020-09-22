شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل 552 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 552 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في المملكة 330,798 حالة، كما تم رصد 1185 حالة تعاف جديدة ليصل إجمالي المتعافين من كورونا إلى 312,684 حالة.



وكشف الوزارة عن تسجيل 30 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا في المملكة ليبلغ إجمالي الوفيات بكورونا في السعودية 4542 حالة.

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