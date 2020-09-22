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حجزت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة فاس، أمس الاثنين، ما يقدر بـ55 ألفا و295 قنينة مشروبات كحولية معروضة للبيع من دون رخصة، كما تم توقيف ثلاثة أشخاص، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار في المخدرات، والمؤثرات العقلية، وترويج المشروبات الكحولية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، أنه جرى توقيف المشتبه فيه الأول، الذي كان يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني في قضايا تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك قبل أن تمكن الأبحاث والتحريات المنجزة عن رصد تقاطعات، وارتباطات بين نشاطه الإجرامي، ومروجي الخمور المهربة، إذ تم توقيف اثنين من مزوديه بالمخدرات، والمشروبات الكحولية في حي “المرجة” في مدينة فاس.
وأضاف المصدر ذاته أن عملية التفتيش المنجزة بمستودع في ملكية المشتبه فيه الثاني، أسفرت عن حجز 2651 قنينة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع، والتي تبين أن كمية كبيرة منها منتهية الصلاحية، وكانت موجهة إلى بيع من دون ترخيص.
أما عمليات التفتيش المنجزة في مستودع سري مملوك للمشتبه فيه الثالث، فمكنت من حجز 52 ألفا و644 قنينة مشروبات كحولية من بينها كمية كبيرة منتهية الصلاحية، فضلا عن مبالغ مالية بالعملة الوطنية، والأجنبية، عبارة عن 1.354.210 درهم و23.985 أورو، يشتبه في كونها من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
ووفق البلاغ نفسه، فإن المشتبه فيهم الثلاثة وضعوا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكشف كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر.
كانت هذه تفاصيل خبر أمن فاس يحجز أزيد من 55 ألف قنينة كحول معروضة للبيع…كمية كبيرة منها منتهية الصلاحية- صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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