مهرجان العيطة يقام على مواقع التواصل.. كورونا ترقمن دورته للعام الحالي

تنطلق، اليوم الثلاثاء، دورة استثنائية من للمهرجان الوطني لفن العيطة، والتي تعقد افتراضيا إلى غاية 2 أكتوبر المقبل.

واختارت إدارة المهرجان إقامة الدورة 19 للمهرجان الوطني لفن العيطة افتراضيا، انسجاما مع ما تفرضه الظرفية الحالية، التي تعرفها بلادنا جراء تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد19.

المهرجان، الذي ينظم تحت إشراف المديرية الجهوية للثقافة، يقام في دورته هذه السنة عبر منصات التفاعل الاجتماعي، وذلك “ضمانا لاستمرارية الفعل الثقافي، والتأكيد على مكانة المهرجان في المشهد الفني، والثقافي في بلادنا، ودوره في صيانة التراث اللامادي وتثمينه كمكون ضمن منظومة التنمية الاقتصادية، والاجتماعية المندمجة، بما يساهم في الحفاظ على مكونات التراث الموسيقي الخاص بكل منطقة بحثا، وتوثيقا”.

وأفاد بلاغ مهرجان العيطة أنه يعتمد في دورته الحالية على المستجدات التقنية الحديثة، ومنصات التواصل الإجتماعي لتوسيع قاعدة انتشار هذا الموروث الفني الأصيل تأسيسا لحوار ثقافي فعال، ينهل من إرث الماضي لمواكبة تجليات الحاضر، واستشراف آفاق المستقبل”.

Advertisements

ويتضمن برنامج المهرجان فقرات تستعرض أقوى لحظات المهرجانات السابقة، إضافة إلى عروض فرق الشباب، التي شاركت في مسابقة فن العيطة، المنظمة من 21 يوليوز الماضي إلى غاية 5 شتنبر الجاري، والتي كانت الغاية منها ضمان استدامة هذا الفن بين الأجيال.

وسيعرض المهرجان ذاته أبحاثا، واستطلاعات حول أنماط العيطة، واستضافة بعض الفنانين، واستعراض تجاربهم في فن العيطة.

ويرتقب أن تقام، خلال أيام المهرجان ندوتين، عنوان الأولى “وقفة تأمل في مهرجان العيطة”، والثانية تحت عنوان “العيطة والانفتاح على موسيقى العالم” ، إضافة إلى ورشتين “ماستركلاص” حول أنطولوجيا العيطة بإشراف من الفنان إبراهيم المزند، وعولمة العيطة مع الفنانة سكينة فحصي.