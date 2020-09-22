وزان.. الأمن يوقف شخصا للاشتباه في ترويجه “القرقوبي” في محيط المؤسسات

تمكنت عناصر الشرطة القضائية، أمس الاثنين، في وزان، من توقيف شخص للاشتباه في تورطه في حيازة، وترويج حبوب مهلوسة في محيط المؤسسات التعليمية.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشخص، البالغ من العمر 34 سنة، ضبطت العناصر الأمنية في حوزته 500 حبة من القرقوبي، كانت معدة للترويج في المدينة.

وأضافت المعطيات ذاتها أنه جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي، الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف، وملابسات القضية.