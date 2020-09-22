أنباء عن انفجار في جنوب لبنان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، سحابة دخان أسود نتيجة انفجار حدث في قرية عين قانا جنوبي لبنان، وفقا لادعاء أهالي القرية.

وأشار كثيرون في تغريداتهم وتعليقاتهم على منصة "تويتر" وقناة "إم تي في" إلى أن الانفجار وقع في محطة للمحروقات".

ولم تصدر أي جهة رسميّة، بيانًا رسميا، في تفاصيل الحادثة.