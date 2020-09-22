القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، سحابة دخان أسود نتيجة انفجار حدث في قرية عين قانا جنوبي لبنان، وفقا لادعاء أهالي القرية.
وأشار كثيرون في تغريداتهم وتعليقاتهم على منصة "تويتر" وقناة "إم تي في" إلى أن الانفجار وقع في محطة للمحروقات".
ولم تصدر أي جهة رسميّة، بيانًا رسميا، في تفاصيل الحادثة.
كانت هذه تفاصيل خبر أنباء عن انفجار في جنوب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.