إنتر ميلان يتعاقد رسميا مع نجم برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق إنتر ميلان الإيطالي تعاقد بشكل رسمي مع نجم برشلونة الإسباني، أرتورو فيدال، اليوم الثلاثاء.
وأعلن النادي الإيطالي عن الصفقة، خلال بيان على موقعه الرسمي، دون الكشف عن مدة أو قيمة العقد حتى الآن.
وذكر نادي برشلونة، في بيان، رحيل فيدال عن "كامب نو"، أن إنتر ميلان سيدفع مليون يورو للبارسا كحوافز مشروطة.
وكان فيدال قد انضم لصفوف برشلونة قبل عامين، قادمًا من بايرن ميونخ الألماني مقابل 18 مليون يورو، قبل أن يرحل هذا الصيف، بناء على طلب المدرب الجديد رونالد كومان.
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