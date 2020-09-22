مجدل شمس: 4 إصابات إحداها خطيرة في اصطدام مركبة بجدار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 4 أشخاص بجراح متفاوتة إثر تعرضهم لحادث طرق ذاتي في قرية مجدل شمس بمنطقة الجولان السوري المحتل، اليوم الثلاثاء.
وفي التفاصيل، فإن الحادث نجم عن اصطدام مركبة بجدار، ما أسفر عن 4 إصابات إحداها وصفت بالخطيرة.
وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصابين، إذ وصفت حالة أحدهم (60 عاما) بالخطيرة، أحيل على إثرها إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.
فيما أصيبت 3 نساء في الخمسينيات من أعمارهن بجراح وصفت بين المتوسطة والطفيفة، وجرى نقلهن إلى مستشفى "زيف" في صفد لتلقي العلاج.
هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات وقوع الحادث.
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