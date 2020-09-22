إيران تسجل 3712 إصابة بكورونا في أعلى معدل يومي

الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية الثلاثاء تسجيل 3712 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في رقم قياسي للإصابات اليومية منذ بدء انتشار كوفيد-19 في البلاد في فبراير.



وتعد إيران أكثر الدول تأثرا بكوفيد-19 في الشرق الأوسط. وحذر مسؤولون إيرانيون مؤخرا من تزايد حالات الإصابة في ظل تراجع في الالتزام بالإجراءات الوقائية، لا سيما وضع الكمامات في الأماكن العامة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة العامة سيما سادات لاري في مؤتمرها الصحافي اليومي إن "استخدام الكمامة واجب اجتماعي"، مشددة على أن إيران بلغت "مرحلة تحتاج خلالها الى تضامن أكبر من أجل الحفاظ على صحتها".

وأشارت لاري الى تسجيل 3712 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات الى 429,193.

وبلغ الرقم القياسي السابق لعدد الإصابات اليومية 3574، وأعلن عنه في الرابع من يونيو الماضي.

Advertisements

الى ذلك، أفادت المتحدثة عن تسجيل 178 وفاة إضافية خلال 24 ساعة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 24,565.

وشهدت حالات الوفاة والإصابة تزايدا منذ مطلع سبتمبر، بعدما سجلت تراجعا كان الأكبر منذ أسابيع طويلة.

ويأتي تسجيل العدد القياسي من الإصابات بعد سلسلة تحذيرات لمسؤولين إيرانيين، من بينهم الرئيس حسن روحاني، من تراجع الالتزام بالإجراءات الوقائية لا سيما وضع الكمامات.

وكررت لاري هذا التحذير الثلاثاء، بقولها "للأسف، نسبة احترام البروتوكولات الصحية ووضع الكمامات في بلدنا تتراجع، وفي الوقت عينه نلاحظ زيادة في عدد الحالات المؤكدة وتلك التي تتطلب دخول المستشفى يوميا في معظم المحافظات".

وتابعت "التغلب على فيروس كورونا يتطلب بداية تعاونا فاعلا بشكل أكبر من الشعب مع المسؤولين الصحيين".