شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع اتفاقية إنشاء مقر منتدى غاز شرق المتوسط في العاصمة المصرية والان مع التفاصيل

الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 أعلن اليوم عن توقيع اتفاقية إنشاء مقر منتدى غاز شرق المتوسط في العاصمة المصرية.

وأعلنت قبرص، أمس الاثنين، عن توقيع ميثاق منتدى شرقي المتوسط للغاز. Advertisements وقالت قبرص، في بيان نشرته قناة "سكاي نيوز" إن المنتدى يضم كلا من قبرص ومصر واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية. وكانت مصر قد بادرت بدعوة وزراء الطاقة بدول شرق المتوسط وتضم قبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن وفلسطين إلى جانب مصر وكذلك ممثلى الاتحاد الأوروبى لأول اجتماع وزاري في القاهرة في منتصف يناير 2019. وصدر عنه إعلان مشترك من وزراء الدول السبع عن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط واختيار القاهرة مقرًا له، وتضمن إعلانه التأسيسى اعتزام وزراء الطاقة من الدول المشاركة إنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط بهدف تأسيس منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية بما يتفق ومبادىء القانون الدولى، وتدعم جهودهم في الاستفادة من احتياطياتهم واستخدام البنية التحتية وبناء بنية جديدة وذلك بهدف تأمين احتياجاتهم من الطاقة لصالح رفاهية شعوبهم

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