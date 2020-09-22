شكرا لقرائتكم خبر عن صحة أبوظبي تصدر جدول الغرامات المتعلقة بالضمان الصحي والان مع التفاصيل

الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 أصدرت دائرة الصحة في أبوظبي اليوم الثلاثاء، قراراً بشأن جدول المخالفات والغرامات الإدارية المتعلقة بالضمان الصحي، والذي يستهدف الشركات وأصحاب العمل.

ويعكس القرار الجديد حرص دائرة الصحة الدائم على تقديم رعاية صحية متكاملة ومتواصلة لكافة أفراد المجتمع، وضمان حقوق كافة الأطراف المعنية Advertisements ويتضمن القرار عدد 43 مخالفة تتراوح قيمة الغرامة الإدارية الواحدة لكلٍ منها ما بين 100 درهم إلى 20,000 درهم. ومن أبرز المخالفات الجديدة؛ السماح للغير باستخدام وثيقة التأمين، عدم سداد شركة التأمين أو شركة إدارة المطالبات قيمة الخدمات الصحية المستحقة.

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