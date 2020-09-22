اخبار العالم

الرئيس اللبناني يبحث إعادة إعمار بيروت

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبناني يبحث إعادة إعمار بيروت والان مع التفاصيل

الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

بحث الرئيس اللبناني العماد ميشال، اليوم الثلاثاء، آلية التنسيق، وتنفيذ المهام، حول إعادة إعمار العاصمة بيروت.

 

وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» اليوم، أن ذلك جاء في اجتماع ترأسه عون، بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، وقائد الجيش العماد جوزاف عون، ومحافظ بيروت مروان عبود.

Advertisements

 

وكان انفجار مدمر ضرب مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي، خلف أكثر من 170 قتيلاً وستة آلاف مصاب، ودمار هائل في المرفأ والعديد من المباني، وشرد نحو 300 ألف شخص.

 

ووفق الوكالة، ترأس الرئيس عون أيضاً اجتماعاً حضره وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خصص للبحث في الرصيد الاحتياطي لدى مصرف لبنان، لتحديد فترة الدعم المتبقية والكميات المرتقبة للمواد المدعومة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس اللبناني يبحث إعادة إعمار بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا