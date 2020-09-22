شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الألمانية تفتح تحقيقا بعد العثور على طرد مشبوه وصل مبنى البرلمان والان مع التفاصيل

الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 فتحت الشرطة الألمانية تحقيقا بعد العثور على طرد مشبوه وصل مبنى البرلمان صباح اليوم الثلاثاء.

Advertisements وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم الاستعانة بخبراء المفرقعات لفحص طرد مشبوه داخل مكتب البريد الخاص بالبرلمان.

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