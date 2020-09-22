منح وسام البرلمان العربي للدكتور مشعل السُّلمي تقديراً لإنجازاته خلال رئاسته للبرلمان

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قرر مكتب البرلمان العربي منح الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي وسام البرلمان استناداً للمادة السابعة من لائحة وسام البرلمان العربي لمن يقدم إسهاماً متميزاً في أعمال البرلمان العربي وتطويره، كما يمنح للقادة العرب، والشخصيات البرلمانية العربية من خارج البرلمان العربي وللشخصيات العربية المرموقة من غير البرلمانيين والشخصيات الدولية غير العربية الذين بذلوا جهوداً متميزة وأعمالاً مثمرة في خدمة القضايا العربية.

وكانت أول شخصية مُنحت وسام البرلمان العربي هو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله في ١٧ مايو 2015 م.

وجاء قرار مكتب البرلمان العربي في اجتماعه الحضوري بمقر البرلمان بمدينة القاهرة، بمنح الوسام للدكتور ” السُّلمي “تقديراً للجهود الكبيرة والأعمال المتميزة التي بذلها خلال رئاسته للبرلمان العربي في الفصل التشريعي الثاني (من شهر أكتوبر 2016 م إلى شهر سبتمبر 2020 م)، وما قام به من جهود مقدرة لترسيخ مكانة البرلمان العربي وتفعيل دوره على الصعيدين الإقليمي والدولي، واعتماد آليات جديدة مكّنت البرلمان العربي من مواكبة كافة الأحداث العربية لدعم القضايا العربية والتصدي للأطماع والتهديدات الموجهة للعالم العربي.