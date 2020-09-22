شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن عملية أمنية غرب العراق للقضاء على فلول “داعش” الإرهابي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 1:10 مساءً, 22 سبتمبر 2020 م المناطق - الرياض نفذت القوات الأمنية العراقية اليوم عملية أمنية لتفتيش منطقة الجزيرة غرب العراق, للقضاء على فلول تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأفادت وزارة الدفاع العراقية في بيان اليوم بأن العملية الأمنية التي حملت اسم “أسود الجزيرة رقم 1” تنفذ بمشاركة ثلاث قيادات عسكرية هي, عمليات الجزيرة وعمليات غرب نينوى وعمليات صلاح الدين، بإشراف من قيادة القوات البرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عملية أمنية غرب العراق للقضاء على فلول “داعش” الإرهابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.