شكرا لقرائتكم خبر عن دوي انفجار في الجنوب اللبناني والان نبدء بالتفاصيل

سمعت قرابة الثالثة من بعد ظهر اليوم أصداء انفجار كبير، ترددت أصداؤه في منطقتي النبطية واقليم التفاح بلبنان .وتصاعد دخان كثيف من المنطقة المحيطة ببلدتي عين قانا وكفرفيلا. ولم تعرف الاسباب إلى الآن الآسباب.

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