شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا ترفع مستوى خطر تھديد كورونا إلى الدرجة الرابعة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات البريطانية رفع مستوى خطر تھديد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من الدرجة الثالثة إلى الرابعة، بعد تسجيل زيادة كبيرة في أعداد الاصابات والوفيات. وذكرت الحكومة البريطانية، في بيان، أن مركز الأمن البيولوجي قرر رفع خطر العدوى من مستوى "الانتشار العام" إلى مستوى "الانتشار العام والانتقال الواسع أو الزيادة بأضعاف مضاعفة". وأوضحت أنه تم تسجيل زيادة كبيرة في عدد الوفيات والإصابات بالفيروس خلال الأيام الماضية في كل المناطق البريطانية، الأمر الذي يحتم على السلطات الصحية التحرك من أجل تجنب اكتظاظ المستشفيات واحتمال عجز نظام الصحة الوطنية في التعامل مع الوضع الجديد. وأكدت أن السلطات المعنية ستصدر مزيدا من الإجراءات والإرشادات قريبا من أجل منع انتشار الفيروس على نطاق واسع وتجنب ما حدث خلال فترة الذروة الأولى بين مارس ويونيو الماضيين.

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