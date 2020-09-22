شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا .. نقل احتفالات جائزة نوبل إلى مقر بديل والان نبدء بالتفاصيل
أعلن منظمون اليوم الثلاثاء أن حفل تسليم جائزة نوبل للسلام المقرر في العاصمة النرويجية أوسلو لن يقام في قاعة المدينة بسبب جائحة كورونا.
وقال معهد نوبل النرويجي إن الحفل المقرر في ديسمبر سوف يقام بدلا من ذلك في جامعة "أولا" بأوسلو، حيث أقيمت احتفالات تسليم الجائزة نفسها من عام 1947 إلى عام .1989
وأفاد المنظمون بأن الدعوة سوف توجه لعدد محدود من الضيوف لحضور الحفل، وسوف يحضر الفائز أو الفائزون هذا العام شخصيا، أو سيشاركون عبر الإنترنت. وتم إلغاء المأدبة التي كانت تعقب حفل تسليم الجائزة بشكل تقليدي في أوسلو.
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