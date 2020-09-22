شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 719 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 719 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 100683 حالة في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 588 حالة. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن عدد من يتلقون الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 99 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8483 حالة. وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 4651 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 715887 فحصا.

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