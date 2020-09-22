5 ألوان ملابس تساعدكِ في تحسين المزاج... ارتديها!

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كثيرةٌ هي الخطوات التي تساعد في التخلّص من التوتر والشعور بالسعادة والراحة مثل تناول مأكولات معيّنة، ممارسة الرياضة وغيرها. لكن هل فكّرتِ يوماً أن لون الملابس يؤثّر أيضاً على النفسية؟! فارتداء تدرّجات معيّنة كفيل بتحسين مزاج كلّ شخص ومحاربة الأحاسيس المزعجة. في هذا المقال، سنقدّم لكِ لوحة الألوان التي ستدعم مزاجكِ بجرعة من الإيجابيّة والطاقة، اكتشفيها:
ألون الملابس التي ستساعدك في تحسين المزاج:
اللون البرتقالي
يؤثّر على النفسية، بحيث يغيّر مزاج كلّ فرد إلى الأفضل. كذلك، هذا التدرّج سيعزّز ثقتكِ بنفسكِ وسيولّد في نفسكِ مشاعر إيجابيّة تنبض مرحاً.
اللون الأصفر
هذا التدرّج ثَبُت بأنّه كفيل لإعادة البسمة إلى وجهكِ والتخلّص من تقلب المزاج. إذا كنتِ بطبعكِ تميلين إلى السلبيّة والتشاؤم، فحاولي أن تعتمدي ملابس بهذا اللون أكثر لصفاء الذهن.
الأخضر
يحارب التوتر ويولّد الإسترخاء في نفسكِ. فهذا التدرّج المنعش يخفّف الضغط النفسي كما أنّه من بين الألوان التي ستمنحكِ لوك مميّز ولافت! لذلك، احرصي على إدخاله إلى لوكاتكِ من خلال ارتداء فستان، قميص، تيشرت، شوز أم حتّى حقيبة بهذا اللون.
الأزرق
كفيل بتغيير المزاج. إن كنتِ تشعرين بالضغوط، فاحرصي على ارتداء ملابس بهذا اللون للشعور بالراحة. كذلك، هذا التدرّج سيحفّز مستوى قدرتكِ على العطاء ويعزّز التفكير الإبداعيّ لديكِ.
البنفسجي
سواء كان فاتح أم داكن، اللون البنفسجي هو من بين الألوان الكفيلة بتحفيز مستوى الطاقة لديكِ إلى جانب تحسين المزاج. فهذا اللون ينتمي إلى التدرّجات الملوكيّة كما أنّه مرتبط بالإبداع والإبتكار. ارتدي ملابس وأكسسوارات بهذا التدرّج كلّما شعرتِ بالتوتر والسلبيّة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.