5 ألوان ملابس تساعدكِ في تحسين المزاج... ارتديها!

ألون الملابس التي ستساعدك في تحسين المزاج: اللون البرتقالي





يؤثّر على النفسية، بحيث يغيّر مزاج كلّ فرد إلى الأفضل. كذلك، هذا التدرّج سيعزّز ثقتكِ بنفسكِ وسيولّد في نفسكِ مشاعر إيجابيّة تنبض مرحاً. يؤثّر على النفسية، بحيث يغيّر مزاج كلّ فرد إلى الأفضل. كذلك، هذا التدرّج سيعزّز ثقتكِ بنفسكِ وسيولّد في نفسكِ مشاعر إيجابيّة تنبض مرحاً. اللون الأصفر





هذا التدرّج ثَبُت بأنّه كفيل لإعادة البسمة إلى وجهكِ والتخلّص من تقلب المزاج. إذا كنتِ بطبعكِ تميلين إلى السلبيّة والتشاؤم، فحاولي أن تعتمدي ملابس بهذا اللون أكثر لصفاء الذهن. هذا التدرّج ثَبُت بأنّه كفيل لإعادة البسمة إلى وجهكِ والتخلّص من تقلب المزاج. إذا كنتِ بطبعكِ تميلين إلى السلبيّة والتشاؤم، فحاولي أن تعتمدي ملابس بهذا اللون أكثر لصفاء الذهن. الأخضر



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يحارب التوتر ويولّد الإسترخاء في نفسكِ. فهذا التدرّج المنعش يخفّف الضغط النفسي كما أنّه من بين الألوان التي ستمنحكِ لوك مميّز ولافت! لذلك، احرصي على إدخاله إلى لوكاتكِ من خلال ارتداء فستان، قميص، تيشرت، شوز أم حتّى حقيبة بهذا اللون. الأزرق





كفيل بتغيير المزاج. إن كنتِ تشعرين بالضغوط، فاحرصي على ارتداء ملابس بهذا اللون للشعور بالراحة. كذلك، هذا التدرّج سيحفّز مستوى قدرتكِ على العطاء ويعزّز التفكير الإبداعيّ لديكِ. كفيل بتغيير المزاج. إن كنتِ تشعرين بالضغوط، فاحرصي على ارتداء ملابس بهذا اللون للشعور بالراحة. كذلك، هذا التدرّج سيحفّز مستوى قدرتكِ على العطاء ويعزّز التفكير الإبداعيّ لديكِ. البنفسجي