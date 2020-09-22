اكد عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي، الثلاثاء، على ضرورة ابعاد النازحين في ممارسة حقهم الانتخابي من اية مزايدات سياسية او ضغوط تستغل اوضاعهم الانسانية . وقال الغراوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الالاف من النازحين لم يستطيعوا تحديث سجلاتهم الانتخابية او الحصول على البطاقة البايومترية بسبب تواجدهم في المخيمات وعدم قدرتهم بالوصول الى مكاتب مفوضية الانتخابات في المدن".



واضاف "اننا نطالب مفوضية الانتخابات بارسال فرق جوالة لكافة مخيمات النازحين في العراق لغرض تحديث سجل الناخبين وتسليمهم بطاقة الناخب البايومترية مراعاة لظروفهم الانسانية وتعزيزا لممارسة دورهم في اختيار ممثليهم للبرلمان.

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كانت هذه تفاصيل خبر مفوضية حقوق الانسان: الصوت الانتخابي للنازحين يجب ان يكون بعيدا عن المزايدات السياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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