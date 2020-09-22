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مستشفى القاسم في بابل يعلن خلوها من المصابين بكورونا

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اعلنت مستشفى القاسم العام في محافظة بابل، الثلاثاء، عن خلو المستشفى من المصابين بفيروس .
وقال مسؤول اعلام المستشفى في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الردهة الوبائية في المستشفى اصبحت خالية وذلك للمرة الاولى منذ عشرة أشهر من المرضى الراقدين المصابين بمرض فايروس كورونا".

واضاف ان "ذلك جاء بعد انخفاض تسجيل عدد الحالات المصابة في قضاء القاسم حيث باشرت الكوادر العاملة بحملة لتنظيف وتعقيم وتعفير الردهة المذكورة" .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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