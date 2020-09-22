مستشفى القاسم في بابل يعلن خلوها من المصابين بكورونا

اعلنت مستشفى القاسم العام في محافظة بابل، الثلاثاء، عن خلو المستشفى من المصابين بفيروس كورونا.
وقال مسؤول اعلام المستشفى في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الردهة الوبائية في المستشفى اصبحت خالية وذلك للمرة الاولى منذ عشرة أشهر من المرضى الراقدين المصابين بمرض فايروس كورونا".
واضاف ان "ذلك جاء بعد انخفاض تسجيل عدد الحالات المصابة في قضاء القاسم حيث باشرت الكوادر العاملة بحملة لتنظيف وتعقيم وتعفير الردهة المذكورة" .
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