سماع دوي إنفجار جنوبي لبنان

افادت وسائل اعلام عربية، الثلاثاء، بسماع دوي إنفجار جنوبي لبنان. ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن مصادر لبنانية قولها، "سماع دوي إنفجار في منطقة عين قانا جنوبي لبنان". وأضافت أن "الأسباب غير معروفة".



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