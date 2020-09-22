جدول اعمال جلسة البرلمان الخميس المقبل

تنشر الخليج 365، جدول اعمال جلسة البرلمان المقرر عقدها يوم الخميس المقبل. وقررت رئاسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، رفع الجلسة السابعة من الفصل التشريعي الحالي إلى الخميس المقبل.

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