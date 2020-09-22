أندية عراقية تفاوض موهبة نادي اتحاد كلباء الإماراتي عمار حبيب

رياضة 2020-09-22 | 14:06 510 مشاهدة يستحوذ موهبة نادي اتحاد كلباء الإماراتي عمار حبيب، على اهتمام عدد من الأندية العراقية الساعية لضمه في الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر مصدر مقرب من اللاعب في حديث للسومرية نيوز، ان "مجموعة من الأندية العراقية، فتحت قنوات اتصال لضم النجم العراقي ولاعب خط الوسط عمار حبيب لاعب اتحاد كلباء الإماراتي "لاعب بفئة مقيم " لضمه خلال الفترة الحالية وتدعيم الصفوف".



صانع الألعاب العراقي مثل العديد من الفرق كالعروبة والحمرية وكلباء وخاض معايشة مع نادي كارا باخ الاذربيجاني ويبلغ من العمر 21 ربيعاً ويعتبر من أبرز المواهب في الدوري الإماراتي.

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