ماجد المهندس: 'الحكم لله ثم لـ آل سعود'

والأغنية تحمل اسم "الحكم لله ثم لآل سعود"، والتي بدأت إذاعتها عبر الوسائل الإذاعية المختلفة.

وتتضمن الأغنية مقاطع: "يوم الوطن فرحة تعم الدار الحكم لله ثم لآل سعود"، و"اعرض بسيفك واسعد الحضاّر وانثر جديلك يا نعيم العود".



وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الترفيه السعودية عن إحياء ماجد المهندس حفلا غنائيا تزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ90 بعد غد الأربعاء، الموافق 23 سبتمبر/ أيلول الجاري، وذلك في مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة السعودية الرياض.



وكان ماجد المهندس قد أحيا مؤخرا حفلا على أحد الشواطىء بالسعودية، وتحديدا على شواطئ الرأس الأبيض عبر "كروز" السعودية.

وتحتفل السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر/ أيلول من كل عام، وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، ويقضي بتحويل اسم الدولة من (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى المملكة العربية السعودية، ابتداء من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351هـ الموافق لـ23 سبتمبر/ أيلول 1932.