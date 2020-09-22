العالم يسجل عدداً أسبوعياً قياسياً للإصابات وانخفاضا بالوفيات

وانتهى يوم 20 من الشهر الجاري، بنحو مليونين، مع تراجع عدد الوفيات.

وأعلنت المنظمة الدولية في بيانات محدّثة أنه تم تسجيل مليون و998 ألفاً و897 إصابة جديدة بكورونا المستجد، مشيرة إلى أن ذلك يمثّل ارتفاعاً نسبته 6% عن الأسبوع السابق.