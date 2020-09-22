كشفت إحصاءات صادرة عن منظمة الصحة أن تفشي وباء كوفيد-19 يتسارع في العالم حيث تم تسجيل عدد قياسي من الإصابات المعلنة، خلال الـ 7 أيام الماضية.
وانتهى يوم 20 من الشهر الجاري، بنحو مليونين، مع تراجع عدد الوفيات.
وأعلنت المنظمة الدولية في بيانات محدّثة أنه تم تسجيل مليون و998 ألفاً و897 إصابة جديدة بكورونا المستجد، مشيرة إلى أن ذلك يمثّل ارتفاعاً نسبته 6% عن الأسبوع السابق.
كانت هذه تفاصيل خبر العالم يسجل عدداً أسبوعياً قياسياً للإصابات وانخفاضا بالوفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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